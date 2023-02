Die merkten schnell, dass Sabitzer nicht die Verstärkung ist, die man sich erhofft hatte. Der Österreicher kam nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers heraus und in eineinhalb Jahren nur auf 54 Spiele und gut 2000 Minuten Spielzeit. Lediglich drei Mal stand er über die vollen Distanz auf dem Platz. Jetzt wurde der 28-Jährige auf den letzten Drücker an den englischen Rekordmeister Manchester United verliehen. Das teilten die Münchner in der Nacht zu Mittwoch mit. Sabitzer wird bis zum Saisonende für die Red Devils spielen, der Vertrag des 28-Jährigen in München läuft noch bis 2025.