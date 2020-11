Kaderplaner Frank Aehlig verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zum Saisonende und wechselt zu Red Bull. Das teilte der Club am Freitag mit. Der Vertrag Aehligs, der 2018 in die Domstadt gekommen war, lief ursprünglich noch bis 2022. Wie "Red Bull Global Soccer International" am Freitagabend mitteilte, wird Aehlig Technischer Direktor.

Die Nachfolge des im Juli ausgeschiedenen Ralf Rangnick tritt der 52-Jährige damit nicht an. Dies hatte die "Bild" zunächst gemeldet. Rangnick war bei Red Bull bis Ende Juli als "Red Bull Global Soccer Head of Development" zuständig. Er hatte den gebürtigen Dresdner Aehlig 2014 zu RB Leipzig geholt. Als Rangnick Mitte des Jahres mit dem AC Milan verhandelte, fiel auch immer wieder der Name von Aehlig als Rangnicks möglichem Begleiter nach Mailand.

Oliver Mintzlaff Bildrechte: imago images/Eibner

"Wir freuen uns sehr, dass wir Frank Aehlig gewinnen konnten und er uns mit all seiner Expertise ab dem 1. Juli 2021 verstärken wird. Gleichzeitig sind wir nach wie vor in Gesprächen, um einen Nachfolger für die offene Position von Ralf Rangnick zu finden. Wir sind zuversichtlich, die Stelle bis Mitte nächsten Jahres nachbesetzen zu können", sagt Oliver Mintzlaff, "Head of Soccer bei Red Bull", der dpa.



Verbindungen zu RB Leipzig soll es nicht geben. "RB Leipzig hat mit dieser Personalie nichts zu tun", sagte ein Sprecher am Freitag auf dpa-Anfrage. Mintzlaff ist gleichzeitig Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist Rasenballsport Leipzig. Aehlig arbeitete auch schon für Dynamo Dresden und hat in Zwenkau in der Nähe von Leipzig ein Haus. Er wollte auch immer wieder zurück kehren, schreibt der Kölner "Express". Wann Aehlig Köln verlässt, werden der Kaderplaner und der Club laut Mitteilung "in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden".