"Geisterspiele sind besser als nichts. Viele Deutsche freuen sich auf die Fußballübertragung. Ich auch", sagte der CDU-Politiker der "Bild" (21.04.2020). "Leider gibt es nicht viele Sportarten, für die sich diese Möglichkeit eröffnet. Wenigstens der Fußball bleibt uns." Am Montag hatten Laschet und Söder ihre grundlegende Zustimmung für eine baldige Wiederaufnahme der Bundesligen signalisiert. Geht es nach den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, könnte der Ball zumindest ohne Zuschauer in den Stadien ab dem 9. Mai wieder rollen.

Gefordert wird jedoch ein schlüssiger Plan der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Coronavirus-Prävention. "Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt. Das, was die DFL in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass es Schutzvorkehrungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Zustand der Geisterspiele zurückkehren können", sagte Laschet der "Bild". Söder gab zu, dass es sich um eine "Gratwanderung" handele: "Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht überdrehen oder leichtfertig sind." Jedoch sei es "denkbar, dass wir vielleicht ab dem 9. Mai frühestens eine solche Geisterrunde spielen können", ergänzte er.

Doch Vorsicht: Die Aussagen von Söder und Laschet sind wohl lediglich eine Status-quo-Beurteilung. Die Blicke der Fußball-Bosse werden auch in den kommenden Tagen stets auf die neuesten Pandemie-Zahlen gerichtet sein. Denn klar ist: Die Politik gibt nur dann final grünes Licht, wenn die Kurve weiter abflacht.



Etwas vorsichtiger als Laschet und Söder hinsichtlich eines möglichen Wiederanpfiffes gaben sich derweil die Sportministerkonferenz – diese hält Bundesliga-Fußball vor leeren Rängen "nach derzeitigem Diskussionsstand" ab Mitte oder Ende Mai für vertretbar. Auf ein genaues Datum hätten sich die für Sport zuständigen Ministerinnen und Minister bei einer Telefonschalte am Montag (20. April) noch nicht festgelegt, hieß es in einer Mitteilung. Eine abschließende Einigung steht noch aus.