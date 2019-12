Demnach wird Saracchi für 18 Monate an den türkischen Rekordmeister ausgeliehen. Der 21-Jährige Nationalspieler Uruguays kam in dieser Saison in der Bundesliga nur zu vier Einsätzen.



Deutlich häufiger, nämlich zehn Mal, spielte Matheus Cunha in der Liga. Dennoch soll der brasilianische Stürmer laut dem "LVZ"-Bericht ebenso vor einem Wechsel stehen - entweder zu Brighton & Hove Albion in die Premier League oder zu Betis Sevilla in die Premiera División.



Gar kein Pflichtspiel für das Herren-Team von RB hat Luan Candido bisher bestritten. Der 18-Jährige Brasilianer soll daher Spielpraxis beim brasilianischen Schwesterverein der Leipziger RB Bragantino sammeln.