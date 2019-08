In der ersten Halbzeit musste DHfK-Trainer Andre Haber noch einige Vtaktische Veränderungen auf dem Parkett vornehmen. Am Ende mit Erfolg. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Die Leipziger starteten vor 4.597 Zuschauern in der Arena schwach in die Partie und liefen sich oft fest in der Berliner Abwehr, während die Füchse ihre Chancen nutzten und auf 0:4 (8.) und 1:7 (13.) davonzogen. Im Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber dann besser ins Spiel. Besonders die Neuzugänge Marko Mamic und Viggo Kristjansson, der gleich drei Siebenmeter innerhalb weniger Minuten verwandelte, machten auf sich aufmerksam, während Torhüter Jens Vortmann mehrere gute Paraden zeigte. Bis zur Halbzeitpause kam der SC DHfK auf 10:14 heran.