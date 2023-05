Der SC Freiburg entstand 1912 durch die (damals gängige) Fusion zweier Klubs, die beide 1904 gegründet wurden und bis zur Vereinigung mehrfach die Namen und Spielorte wechselten. Der FC Schwalbe wurde zum FC Mars (1905) und dann zum FC Union (1908). Der zwei Monate ältere Freiburger FV 04 musste sich 1910 in SV 04 umbenennen.



Der entstandene SC Freiburg stand lange im Schatten des Freiburger FC. 1978 spielten, nach dem Aufstieg des SC, beide Vereine erstmals gemeinsam in der 2. Bundesliga. 1980 dann wechselte die lokale Rangfolge in Sachen Erfolg. Der FFC spielt jetzt übrigens in der Oberliga Baden-Württemberg. Und der SC Freiburg seine 23. Saison in der Bundesliga.