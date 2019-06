Schmerzliche Nachricht für Hannes Wolf. RB Leipzigs Sommerneuzugang aus Salzburg hat am gestrigen Montagabend (17.06.2019) im Auftaktspiel der österreichischen U21 gegen Serbien bei der Europameisterschaft in Italien einen Bruch des Außenknöchels im rechten Fuß erlitten. In der 74. Minute war der Außenangreifer im Zuge eines Fouls von Vukasin Jovanovic übel umgeknickt und musste vom Platz getragen werden. Jovanovic wurde nach Eingriff des Videoassistenten mit der Roten Karte vom Platz gestellt.

Wolf hatte die Österreicher in der ersten Halbzeit (37.) noch in Führung gebracht, wenige Minuten nach der Schockszene verwandelte Sascha Horvath jenen Freistoß direkt, der aus dem harten Einsteigen gegen Wolf resultierte (79.). Es war der spätere 2:0-Endstand. Der gebürtige Grazer hatte Ende 2016 als 17-Jähriger im Salzburger Profiteam debütiert und seitdem in 89 Pflichtspielen 23 Tore erzielt und 21 Assists gegeben. Sein Wechsel in die sächsische Messestadt stand bereits im vergangenen Winter fest.