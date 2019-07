Einen guten Eindruck gegen Galatasaray hinterließ der kurz zuvor verpflichtete Franzose Christopher Nkunku. Der 13-Millionen-Einkauf von Paris St.-Germain kam im offensiven Mittelfeld für den leicht am Sprunggelenk verletzten Marcel Sabitzer ins Spiel und war gleich eine Belebung. In dem achtmaligen walisischen Nationalspieler Ethan Ampadu ist derweil ein weiteres Top-Talent im Anflug. Der 18-jährige Defensivspieler vom FC Chelsea hat bereits in Leipzig den Medizincheck absolviert und soll nicht nur wegen seiner wilden Rastafrisur Impulse setzen. Zudem fehlt noch ein offensiver Flügelspieler. Weiter im Gespräch ist dafür Ademola Lookman, der bereits 2018 ein halbes Jahr vom FC Everton ausgeliehen war und damals einen guten Eindruck hinterließ.

Für den neuen Coach geht die Vorbereitung nun in Leipzig weiter. Ab Sonntag (21. Juli) hat der ehemalige Hoffenheimer dann auch die Abwehrspieler Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano und Lukas Klostermann zur Verfügung, die für Frankreich beziehungsweise die DFB-Auswahl bei der U21-EM im Einsatz waren. Genauso steht die Rückkehr von Linksverteidiger Marcelo Saracchi (Copa America für Uruguay) bevor.



In den nächsten zwei Wochen soll am Cottaweg vor allem an der Spieleröffnung und am Offensivspiel gefeilt werden, ehe für Nagelsmann das Abenteuer RB Leipzig endgültig mit dem ersten Pflichtspiel startet - im DFB-Pokalspiel am 11. August bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück.