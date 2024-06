"Gerade in der zweiten Saisonhälfte hat Benji gezeigt, wie wichtig er für unser Spiel ist und wie viele Qualitäten er als kompletter Stürmer mitbringt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Sesko erzielte in der Rückrunde elf Tore, traf zuletzt sieben Mal in Folge. Diese Quote sei überragend und zeige, dass er schon jetzt einer der besten Stürmer der Bundesliga ist – und das mit erst 21 Jahren, so Schröder.