Mit seinem Alter von 16 Jahren, acht Monaten und 33 Tagen muss er nur Dortmunds Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag) und Bayern Münchens Paul Wanner (16 Jahre und 15 Tage) den Vortritt lassen. Raebiger stammt aus Freiberg im Erzgebirge und ist bereits seit 2015 bei RB. Er gilt im Mittelfeld als "Achter", also als einer mit großem Radius. Domenico Tedesco sagte zum Debüt: "Sid ist extrem jung, zwar stand es 4:1, aber auch das ist für einen Spieler aus dem 2005er-Jahrgang nicht einfach. Fußballerisch ist er einfach ein guter Kicker, er will immer den Ball haben, das hat man auch heute gesehen." Beim 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Sandhausen hatte Raebiger im August sein Pflichtspieldebüt für RB gefeiert. Das war noch unter Jesse Marsch.