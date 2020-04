Ein Wiederanpfiff der Bundesliga und 2. Bundesliga scheint nicht mehr allzu lang auf sich warten zu lassen. Geht es nach den Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, dann könnte der Ball zumindest ohne Zuschauer in den Stadien in nicht mal drei Wochen bereits wieder rollen: Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) und NRW-Amtskollege Armin Laschet (CDU) haben am Montag (20. April) ihre generelle Zustimmung für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 9. Mai signalisiert.