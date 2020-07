Ab 1. September 2020 sollen in Sachsen wieder Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern und damit auch Fußball-Spiele über die Bühne gehen. Voraussetzung sei "eine Nachverfolgbarkeit der Kontakte sowie ein geeignetes Hygienekonzept", sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag (07.07.2020). Zudem müssten Großveranstaltungen unter Pandemie-Bedingungen mit genügend Vorlauf geplant werden. Während für die Profiligen derzeit ein bundesweites Hygienekonzept erarbeitet wird, fiebert man in der Regionalliga Nordost zunächst einem konkreten Starttermin der Saison entgegen.

RB Leipzig erstellt Hygienekonzept

Bundesligist RB Leipzig hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt ein Hygienekonzept erstellt, um die Serie der "Geisterspiele" zu beenden. Dabei würde RBL weitere finanzielle Einbußen billigen, wie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im "Kicker" (06.07.2020) erklärte. Demnach sollen in der neuen Saison 50 Prozent der Fans (mehr als 20.000 Zuschauer) mit personalisierten Tickets ins Stadion dürfen.

RB-Trainer Julian Nagelsmann beim Geisterspiel gegen den SC Freiburg. Bildrechte: dpa

Jeder Zuschauer soll einen festen Sitzplatz haben, die Plätze links und rechts bleiben frei. Bei Familien oder Personen aus einem Haushalt ist kein Sicherheitsabstand nötig. Für alle Zuschauer gilt Maskenpflicht. Bei den vorgestellten Plänen handelt es sich allerdings um einen Entwurf, ein Hygienekonzept für jeden Verein muss erst genehmigt werden.

Auch Aue will vor Zuschauern spielen

Zweitligist FC Erzgebirge Aue setzt auf das Konzept, das derzeit von der Deutschen Fußball Liga erarbeitet wird. Und Präsident Helge Leonhardt setzt auf eine baldige Rückkehr der Zuschauer in die Stadien: "Es wäre wichtig für die Gesellschaft. Wenn man die Regeln beachtet und ein ordentliches Konzept hat, ist es unwahrscheinlich wichtig. [...] Geisterspiele waren eine Notwendigkeit, aber nun müssen wir uns unter Einhalten von Kriterien weiter öffnen. Die Fans sind die Seele des Vereins. Vorher sollte man die Saison nicht beginnen", sagte Leonhardt am Donnerstag in einer vereinseigenen Interviewrunde.

Aue-Präsident Helge Leonhardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dynamo arbeitet mit aktiver Fanszene

Auch Dynamo Dresden nimmt die geplanten Lockerungen positiv auf. "Spiele ohne Zuschauer können nur die Ultima Ratio sein, weil wir unseren Sport doch gerade deshalb ausüben, um Wochenende für Wochenende tausende Menschen in unseren Stadien zu begeistern", erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born auf MDR-Nachfrage. Zusammen mit der aktiven Fanszene arbeitet die SGD an einem Hygienekonzept für die Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion. Wie die meisten Vereine möchte Dynamo eine optimale Auslastung des Stadions, doch die finale Entscheidung liegt auch in Dresden beim Gesundheitsamt. Ab welcher Zuschauerzahl sich die Öffnung des Stadions aus finanzieller Sicht lohnt, hängt Born zufolge von diversen Faktoren ab.

Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born Bildrechte: IMAGO

FSV Zwickau setzt auf Mitglieder