In der Bundesliga gibt es nur zwei Neulinge. Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg schafften den Aufstieg, Holstein Kiel blieb in der Regelation stecken. Kein Novum übrigens. In den bisherigen zehn Relegationsrunden hatte achtmal der Erstligist das bessere Ende für sich. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft ist die Sommerpause extrem lang. In der Bundesliga wird erstmals am 24. bis 26. August gekickt. Letzter Spieltag ist der 18. Mai 2019.