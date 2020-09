Den Leipzigern war die Zulassung von 8.500 Zuschauern beim ersten Heimspiel am 20. September gegen den FSV Mainz 05 von den örtlichen Behörden gestattet worden. Auch weitere Klubs kündigten an, mit Fans auf den Rängen in die Spielzeit starten zu wollen. Am Samstag spielt Union Berlin ein Testspiel in der Alten Försterei vor bis zu 5.000 Besuchern. Es ist der Auftakt zur von allen Bundesligisten so herbeigesehnten Zuschauerrückkehr.



In der Vorwoche hatte der Bund-Länder-Gipfel in Berlin noch verkündet, dass der Profisport bis mindestens Ende Oktober generell auf Zuschauer verzichten müsse. Söder wolle bis dahin eine "einheitliche Regelung" für alle schaffen.