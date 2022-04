Doch abgesehen von rund 90 Prozent Ballbesitz in den ersten zehn Minuten konnte RB in den ersten 45 Minuten kaum Akzente setzen. Die starke Bayer-Abwehr stand sicher, Leipzig kam in den ersten 45 Minuten zu keiner Torchance.

In den restlichen 20 Minuten konnte Leverkusen das Eckenverhältnis auf 7:0 in die Höhe schrauben. Eine Großchance hatte der Gastgeber auch noch, Schick vergab nach einer Ecke per Drehschuss knapp (86.). Der Ausgleich gelang Leverkusen gegen nun abgezockt auftretende Leipziger aber nicht mehr. So feierte RB den dritten Sieg in Serie und sogar den fünften Auswärtssieg in Folge.