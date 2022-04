Dann aber gingen die Leipziger, die bis dahin abwartend agiert hatten, mit ihrer ersten richtigen Chance in Führung: Christopher Nkunku spielte den Ball in den Lauf von Konrad Laimer, der überlupfte BVB-Torwart Gregor Kobel zum 0:1 (21.). Und nur wenig später schlug der Österreicher erneut zu: Nach einer abgeblockten Hereingabe fiel ihm der Ball vor die Füße, sein Schuss aus zentraler Position wurde noch abgefälscht und schlug ein zum 0:2 (30.). Die Dortmunder waren nun geschockt, nach vorn lief bei den Gastgebern fortan nicht mehr viel, während Leipzig souverän agierte.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Dortmund lief an, doch fand die Lücke in der gut sortierten Abwehr der "Bullen" überhaupt nicht mehr. Auf der anderen Seite konnte Nkunku nach Sohle-Rückpass von Laimer sogar erhöhen - 0:3 (57.). Das Spiel schien nun gelaufen, die große Spannung wich und auch die meisten Zuschauer hatten sich wohl mehr erhofft. Die Leipziger hingegen zeigten als beste Rückrundenmannschaft - noch vor den Bayern und Dortmund - ihr ganzes Selbstvertrauen.

In der Schlussphase gelang Dortmund immerhin durch ein eingewechselten Donyell Malen (84.) der Anschlusstreffer, ehe Dani Olmo mit einem sehenswerten Schuss an die Unterkante der Latte den Schlusspunkt setzte (86.).

Marco Rose (Dortmund): "Das war schwierig. 1:4, vier Gegentore. Wir sind gut in die Partie gekommen, aber was heute wohl den Unterschied gemacht hat, war die Konsequenz: im Verteidigen - und im Angreifen. Wir waren nicht kompromisslos genug und haben Leipzig immer wieder Kontermöglichkeiten gegeben."



Domenico Tedesco (Leipzig): "Wir haben es ganz gut gemacht und diszipliniert gespielt. In der zweiten Halbzeit können wir sogar noch mehr Tore machen, wenn wir unsere Konter besser ausspielen. Aber: alles gut. In Summe haben wir es gut gemacht. Konrad Laimer war sehr stark, das hat er sehr gut gemacht.»