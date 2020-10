Nach dem Wechsel nahm das Spiel an Fahrt auf. Das lag an den nicht nachlassenden Gastgebern und den nun größer werdenden Lücken in der Leipziger Defensive. Nach zwei eher vergurkten Chancen der Gladbacher durch Alassane Plea war es dann soweit: Wolf traf nach Querpass von Plea und schöner Ablage von Patrick Herrmann zum 1:0 (60.). Kurz darauf nagelte Plea den Ball an den Pfosten (68.) und verpasste die Vorentscheidung.