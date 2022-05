Embolo bringt Gladbach in Führung

Willi Orban kommt gegen Gladbachs Breel Embolo zu spät, der die Führung für die Borussia erzielt. Bildrechte: IMAGO/Revierfoto Ein ereignisarmer Beginn wurde von einem Trillerpfeifen-Konzert der Borussia-Fans begleitet, die ihren Protest gegen RB Leipzig zum Ausdruck brachten. Einzig ein Warnschuss von Gladbachs Stefan Lainer in der 12. Minute strahlte so etwas wie Torgefahr aus. RB agierte in seinen Aktionen zu Beginn hektisch und hatte Probleme, sich klare Chancen zu erarbeiten. Dazu kam Pech in der eigenen Hälfte: Konrad Laimer versuchte Stindl den Ball vor dessen Steckpass in den Sechzehner zu attackieren, verlängerte den Ball aber unglücklich weiter. Breel Embolo hatte alleine vor RB-Keeper Peter Gulacsi leichtes Spiel und traf zur Führung (17.).

Die Gäste waren um eine schnelle Antwort bemüht, hatten in der 27. Minute aber zunächst Glück, als der bereits mit Gelb vorbelastete Josko Gvardiol für sein Einsteigen gegen Jonas Hofmann nicht frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Kurz darauf nahm Tedesco seinen Abwehrspieler runter und brachte Marcel Halstenberg in die Partie (33.).

Hofmann antwortet Nkunku

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte RB nur einen Torschuss zustande gebracht, doch der zweite sollte direkt sitzen. Silva wurde mit einem hohen Ball auf dem linken Flügel bedient und passte quer auf den in die Lücke gestarteten Christopher Nkunku. Der Schuss des Franzosen wurde unhaltbar für Gladbach-Keeper Yann Sommer abgefälscht und schlug im linken unteren Eck ein (36.). Bis kurz vor der Pause taten sich beide Teams schwer, weitere Chancen zu kreieren, ehe Hofmann Gladbach wieder in Führung brachte. Nkunku vertändelte den Ball am gegnerischen Sechzehner und Gladbach machte das Spiel über Embolo schnell. Der Schweizer servierte perfekt für Hofmann, der alleine vor Gulacsi zum 2:1 einnetzte (45.+2). Gladbachs Koné im Zweikampf mit RB Leipzigs Dani Olmo und Kevin Kampl. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Elvedi sieht Rot

RB kann dominant aus der Kabine und suchte die schnelle Antwort. Trotz vieler Strafraum-Aktionen ließ Gladbach zunächst aber kaum nennenswerte Chancen zu – bis zur 56. Minute. Nach einer butterweichen Flanke von Angelino hatte Silva den erneuten Ausgleich auf dem Kopf, doch Sommer lenkte den Ball mit einem starken Reflex über die Latte. Im Anschluss forcierten beide Mannschaften das Tempo. Doch sowohl Stindl als auch Kampl scheiterten mit ihren zu zentral angesetzten Schüssen aus der zweiten Reihe (61./62.). Fünf Minuten darauf musste Gladbach in Unterzahl agieren. Nico Elvedi grätschte Nkunku kurz vor dem Sechzehner ab und sah zurecht die Rote Karte (64.).

Hofmann trifft in Unterzahl

RB Leipzig rennt an, doch das Tor macht Gladbach: Hofmann trifft zum vorentscheidenden 3:1. Bildrechte: IMAGO/Kirchner-Media Mit einem Spieler mehr belagerte RB den Strafraum der Borussia, die sich aber nicht nur erfolgreich gegen die Angriffe wehrte, sondern in Unterzahl sogar erhöhte. Jordan Beyer passte am rechten Strafraum ins Zentrum, wo sich Hofmann mit etwas Glück gegen Orban behaupten konnte und aus zwölf Metern zum 3:1 traf (77.). In der Schlussphase fehlten RB die zündenden Ideen. Olmo und Angelino sorgten mit ihren Distanzschüssen, die Sommer klasse parierte, zwar noch einmal für Gefahr, das Ergebnis brachte Gladbach letztlich aber ungefährdet über die Zeit.

Das sagten die Trainer

Adi Hütter (Mönchengladbach): Stimme folgt



Domenico Tedesco (Leipzig): Stimme folgt