Die Gäste aus Leipzig begannen vor 81.365 Zuschauern mutig und kamen in der Anfangsphase zu mehreren gefährlichen Situationen: Nkunku wurde in den Lauf geschickt, Nico Schlotterbeck rettete gerade so zur Ecke (3.). Dann zog Dominik Szoboszlai aus der Distanz ab und prüfte Meyer ein erstes Mal (5.). Nkunku ließ Emre Can stehen, zog von der linken Seite in Richtung Strafraum - doch verzog (7.). Haidaras Fernschuss war kein Problem für Meyer (8.).