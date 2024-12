Von Beginn an war Frankfurt im Stadion am Brentanobad spielbestimmend und drückte Leipzig in die eigene Hälfte zurück. Anyomi verpasste Leipzig früh einen Dämpfer. Dabei profitierte die Nationalspielerin von einem Fehlpass von Lou-Ann Joly. Glück für die Gäste, dass Frankfurt noch die Präzision vermissen ließ.