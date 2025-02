Rose sah sich nach dem jüngsten Heimsieg gegen St. Pauli zu zwei Änderungen in der Startelf gezwungen. Für den rotgesperrten Kapitän Willi Orban rückte Lukas Klostermann in die Abwehr, in der Offensive ersetzte Christoph Baumgartner den am Knie verletzten Antonio Nusa. Auch El Chadaille Bitshiabu fehlt - alllerdings aus einem kuriosen Grund: Der Abwehrspieler hatte die Busabfahrt zum Flieger Richtung Augsburg verpasst.