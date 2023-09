Beide Mannschaften kennen sich aus dem Effeff und neutralisierten sich lange. Ewig lange. Union hatte im ersten Durchgang nur eine echte Chance: Neuzugang Kevin Volland feierte in seinem 250. Bundesliga-Spiel Startelfpremiere für die "Eisenern", vergoldete diese aber nicht, weil sein Kopfball von Janis Blaswich entschärft wurde (13.).

Die Leipziger waren zwar optisch überlegen und öfter am Ball, wirklich gefährlich wurde es aber selten. Beim Schuss aus 20 Metern des auffälligen Simons fehlte nicht viel. Die Ecke von David Raum war gefährlicher als seine Flanken, fanden aber keinen Abnehmer, weil der zweite Pfosten nicht besetzt war. So trudelte der Ball unberührt ins Aus. RB versuchte es immer wieder durch das Zentrum und mit wenig Ballkontakten. Der Ansatz stimmte, der Abschluss nicht

Es bestand aber Hoffnung, denn sechs seiner sieben Bundesliga-Tore in dieser Saison hatte RB nach der Pause erzielt. Und diese Tendenz setzte sich fort, weil Zauberfuß Simons zuschlug. In der 51. Minute legte der 20-Jährige den Ball mit blitzsauberer Technik von der Strafraumgrenze ins Dreiangel. Leipzig führte und Union musste drei Minuten später den nächsten Nackenschlag verdauen. Volland säbelte Mohamed Simakan unnötig von hinten um und wusste sofort, was ihm drohte. Rot!