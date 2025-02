Rose rotiert, sein Team nicht

Marco Rose rotierte im Vergleich zur Niederlage in der Champions League munter durch, brachte unter anderem Xavi zurück in die erste Elf. Doch auch der jetzt fest verpflichtete Niederländer gab der Offensive der Leipziger wenige Impulse, wurde immer wieder gedoppelt. Union war das griffigere Team, ohne allerdings wirklich Torgefahr auszustrahlen. Ein Schuss von Benedict Hollerbach aus der zweiten Reihe (24.) war noch am nächsten dran an einem Treffer.

Bei den Gästen gab es lediglich eine Chance, die jedoch vom Schiedsrichter einkassiert wurde: Willi Orban schickte Xavi in die Gasse, der Frederik Rönnow überlupfte. Die Kugel tropfte am langen Pfosten vorbei, doch der Assistent hob wegen Abseits die Fahne, eine enge Entscheidung – letztlich ohne Auswirkungen. So ging es torlos in die Kabine.

Sesko-Tor wird einkassiert

Rose brachte mit Amadou Haidara und Antonio Nusa, stellte von Dreier- auf Viererkette um. Doch am Spiel änderte sich wenig. Union war bemüht, aber ohne Fortune und wirkliche Durchschlagskraft. Die erste richtige Chance kam dann eher glücklich zustande: Nusa zog innerhalb des Strafraums ab, der geblockte Schuss landete vor den Füßen von Benjamin Sesko, der vollendete (56.). Doch wieder ging die Fahne hoch, zurecht. Auf der Gegenseite zeigte der auffällige Hollerbach nach einem Tempolauf einen ordentlichen Abstoß, bei dem er Peter Gulacsi im Kasten der Leipziger abschoss (68.).

Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe noch einmal Gefahr auf eins der Tore kam – und erneut war es der Kasten von Leipzig, der in Bedrängnis kam. Hollerbach entschied sich gegen einen Schuss, dribbelte sich beinahe fest, ehe er zurück auf den eingewechselten Jerome Roussillon legte, dessen Abschluss über das Tor ging (89. Minute). In der Nachspielzeit machte es Gulacsi noch einmal spannend, als er einen hohen Ball fallen ließ, doch Jordans Versuch konnte noch vor der Linie geklärt werden. RB klettert mit dem Punkt einen Platz in der Tabelle zurück auf Rang vier.