Die erste Halbzeit kann man mit Fußballfloskeln gut beschreiben: Beide Teams neutralisierten sich, die Defensivreihen dominierten und ließen wenig zu. Dazu passen auch die beiden aufregendsten Szenen, für die ausschließlich RB Leipzig sorgte: In der 20. Minute hatte Christopher Nkunku die erste Großchance der Partie, dribbelte sich jedoch im Strafraum fest. Zwölf Minuten später traf er dann doch: per Kopf nach einem Freistoß, den Dominik Szoboszlai herausgeholt und dann auch in den Strafraum getreten hatte.