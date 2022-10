Nach dem Wechsel legte Leverkusen einen Zahn zu, presste intensiver, hatte phasenweise (gefühlte) 80 Prozent Ballbesitz. Es roch etwas nach dem Ausgleich, doch Großchancen sprangen trotzdem nicht heraus. Ganz anders RB: Die Leipziger zogen nur punktuell an, waren dann aber auch echt gefährlich. Bei Szoboszlais Abschluss konnte Bayer-Keeper Lukas Hradecky geradeso noch parieren (57.). In der 83. Minute war er dann jedoch machtlos: Timo Werner machte nach einem wunderbaren langen Steckpass von Amadou Haidara den Deckel auf die Partie.

In der Tabelle ordnet ich RB Leipzig durch den Dreier zumindest kurzfristig auf Rang sechs ein und ist mittendrin im Gerangel um das internationale Geschehen. Dieser Platz kann RB jedoch am Sonntag unter anderem von der TSG Hoffenheim wieder abgenommen werden. Gegen die TSG spielt die Rose-Truppe am kommenden Wochenende (5. November um 15.30 Uhr) um den nächsten Liga-Sieg. Zuvor wartet allerdings mit Shakhtar Donetsk noch der direkte Konkurrent um das Weiterkommen ins Champions-League-Achtelfinale auf die Leipziger. Am 2. November (18.45 Uhr) trifft RB auf die Ukrainer und will sich für die Klatsche im Hinspiel revanchieren.