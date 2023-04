Kampl und Werner drehten in Hälfte eins auf. Bildrechte: Picture Point

RB erst effizient ...

Das Spiel begann im Turbo-Modus: Nach nur drei Minuten hatte Szoboszlai die erste dicke RB-Chance, kurz danach nutzte Augsburg einen Leipziger Patzer im Mittelfeld zur überraschenden Führung (Maier/ 5.), weitere fünf Minuten später glich Kampl aus. Vorbereiter des 1:1 war Werner, der vor der Pause dann selbst noch zwei Mal traf: In der 32. Minute nahm er einen Henrichs-Pass am 11-m-Punkt direkt, in der 35. Minute zimmerte er den Ball nach kurzer Annahme volley aus 20 m sehenswert in den Kasten. Drei Tore aus vier Chancen - RB war in der ersten Halbzeit so effizient wie lange nicht und führte trotz vieler Ungenauigkeiten völlig verdient.

Kalte Dusche für RB kurz nach Spielbeginn - Augsburg schießt das 1:0. Bildrechte: Picture Point

... und dann zittrig

In der zweiten Halbzeit sah die Partie allerdings ganz anders aus. Die Augsburger spielten nun deutlich aggressiver, fanden häufiger den Weg ins Leipziger Drittel und waren nach der Einwechslung von Vargas (61.) auch viel gefährlicher. Im Leipziger Strafraum brannte es mehrfach lichterloh. In der 82. Minute belohnte Vargas dann völlig verdient die Bemühungen der nun permanent anrennenden Gäste. Es folgte eine Leipziger Abwehrschlacht - mit einigen schlecht ausgespielten Kontern. Die beste Chance, den Deckel auf das Spiel zu machen, vergab Christopher Nkunku, der den FCA-Keeper und den Kasten überlupfte (88.). Der Ausgleich in der Nachspielzeit blieb den Leipzigern - anders als parallel dem BVB in Stuttgart - aber erspart.

Kevin Kampl kurbelte in Hälfte eins das RB-Spiel stark an, war an allen Toren beteiligt.- er war für viele der "Man of the Match" Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Enrico Maaßen (Augsburg): "Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, das hat jeder gesehen. Wir haben ein tolles Tor gemacht. Dann gab es aber eine Phase, in der Leipzig ein tolles Positionsspiel. Drei Tore aus vier Möglichkeiten, sie haben wahnsinnig effizient gespielt. Wenn du hier etwas mitnehmen wilst brauchst du auch das Quäntchen Glück, dass sie mal so einen Ball nicht reinschießen. Ich kann meiner Mannschaft nicht mal einen Vorwurf machen, weil das brutal schnell und gut gespielt war. Werners Fernschuss war für mich nicht mal eine Chance. Danach haben wir nicht mehr viel zugelassen bis zum 2:3. Natürlich öffnest du dann, es gibt die Räume, und so war es dann ausgeglichen. Wir haben das Spiel in vielen Phasen auf Augenhöhe gestalten können, und das ist aller Ehren wert."