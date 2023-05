Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Hohes Tempo, schöne Tore

Zurückhaltung oder Sichhängenlassen standen in der Partie auf dem Index. Beide Teams lieferten sich vielmehr einen rasanten, kurzweiligen und chancenreichen Schlagabtausch. Dabei hatten die Leipziger mit zwei großartigen Toren erst mal die Nase vorn. Basis des 1:0 war ein weiter Abschlag von Keeper Örjan Nyland vor zu Dani Olmo, der den Ball am 16er sensationell runterpflückte. Seinen Abschluss konnte 04-Keeper Ralf Fährmann zwar parieren, Konrad Laimers Abstauber aber nicht (10.). Dem spektakulären 2:0 durch Nkunku gingen ein Doppelpass und ein "Tänzchen" des Franzosen voraus (19.). Schalke schien geschlagen, doch dann kam Schalkes Marcin Kaminski, verhinderte hinten erst das 0:3 und brachte kurz danach sein Team nach einer Ecke zurück ins Spiel (28.). Es folgten mehrere Chancen auf beiden Seiten.

Konrad Laimer eröffnete den Torreigen. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Patzer, Konter und der K.o.

Tempo und Engagement blieben auch nach der Pause sehr hoch. Ein schlechter Pass von RB-Keeper Nyland im Strafraum bescherte Schalkes Dominick Drexler die Chance zum Ausgleich - er traf war nur den Pfosten, aber RB-Verteidiger Willi Orban besorgte per Schienbein doch noch das 2:2 (49.). Danach ging es hin und her, wobei Schalke dem Führungstreffer phasenweise näher war. In der Schlussphase mussten die Gäste, die unbedingt einen Sieg brauchten, hinten öffnen. Das nutzte RB dann zum Kontern und K.o.-Schlag, den der eingewechselte Yussuf Poulsen setzte (82.). Die Vorarbeit kam von Nkunku, der kurz darauf nur den Pfoste traf (85.), in der Nachspielzeit aber dann doch noch seinen 16. Sasontreffer feiern konnte (90.+4)

Yussuf Poulsen zerstört Schalkes Hoffnungen Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Trainerstimmen

Thomas Reis (Schalke): "Erst mal Glückwunsch an Rosi und seine Truppe, die uns logischerweise das Leben sehr schwer gemacht haben. Sie waren am Anfang sehr griffig. Wir haben dann versucht, das Spiel zu unterbinden. Das ist uns in der ersten Phase nicht so gut gelungen, und wir geraten 0:2 in Rückstand. Aber die Art und Weise, wie wir auch heute wieder zurückgekommen sind, mit der Mentalität und dem Glauben, dass wir noch das Unmögliches erreichen können ... Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Der Abstieg wurde nicht heute besiegelt. Ein riesiges Dankeschön an unsere Fans, die in dieser Saison absolutes Champions-League-Niveau gehabt haben. Jetzt gilt es, die Wunden zu lecken, um aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen."