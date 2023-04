Die Leipziger hatten in der ersten Halbzeit 70 Prozent Ballbesitz, wussten damit aber lange herzlich wenig anzustellen. Bekannte Ungenauigkeiten trafen auf Ideenlosigkeit, nichts gelang. Ganz anders waren da die kompakt und vor allem konzentriert verteidigenden Gäste, die nach Leipziger Ungenauigkeiten blitzschnell umschalteten und so auch früh in Führung gingen: Ingvartsen beendete einen FSV-Konter im dritten Versuch und staubte zum 1:0 ab. Mainz hätte zur Pause noch höher führen können, aber Ajorque scheiterte an Keeper Janis Blaswich (25.), und Barreiro setzte einen Kopfball-Aufsetzer nur an die Latte (30.). Fast hätte sich das gerächt, aber Timo Werner vergab Leipzigs größte Chance kurz vor der Pause (41.).