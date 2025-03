Anders als so oft zuletzt begann RB die Partie sehr flink und konzentriert. Gleich der erste Angriff bracht die 1:0-Führung: Steckpass von Sesko in den Strafraum zu Openda, nach dessen Querleger wurde Haidaras Schuss zwar geblockt, aber Xavi konnte erfolgreich nachwaschen (2.). Und RB blieb dominant, gefährlich, nur das Toreschießen gelang nicht mehr. Chancen waren jedenfalls vorhanden. Nach etwa 20 Minuten stellte RB auf Defensive um, was zumindest etwas Kräfte sparender war. Willi Orban & Co. ließen letztlich nur eine Großchance für die lange nicht ins Spiel kommenden Mainzer zu: Lee köpfte nach einer Rechtsflanke knapp übers Tor (43.).