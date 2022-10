Nach dem Seitenwechsel war die Hertha aktiver, ging mehr ins Risiko. Das öffnete RB zwar Räume zum Kontern, aber die Gegenstöße wurden schlecht ausgespielt. Nach 60 Minuten schaffte die Hertha tatsächlich das 1:3, profitierte dabei jedoch von einem Handspiel von Leipzigs Abdou Diallo. Dodi Lukebakio verwandelte den fälligen Elfer sicher. Zwei Minuten später legte Stevan Jovetic mit einem Drehschuss sehenswert nach. Nun ging es hin und her. Christopher Nkunu hatte zwei Chancen, den Tanz auf der Rasierklinge zu beenden, aber erst wurde sein Torschuss spektakulär von Lukebakio geblockt (80.), und bei seinem Treffer etwas später war er im Abseits (84.). Auf der anderen Seite vergaben Chidera Ejuka (81.) und Davie Selke (86.) Riesenchancen. Zum Abschluss traf Herthas Kanga in der Nachspielzeit noch den Pfosten (90.+4). Hier und bei Selkes Schuss war allerdings jeweils RB-Keeper Janis Blaswich noch dran und rettete so den Leipziger Sieg.

Sandro Schwarz (Berlin): "Wir sind uns sicher einig, dass es ein sehr unterhaltsames Spiel war, ein sehr emotionales Spiel. Wir waren in dne ersten 15 Minuten ordentlich im Spiel, ab der 20. Minute war Leipzig sehr effektiv, spielte dann sehr dominant. Dennoch hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein 3:0-Spiel war, in der ersten Halbzeit. Wir sind in der Pause ruhig geblieben, haben Mut geschöpft. Wir wollten das Ergebnis nicht verwalten, sondern aktiv bleiben. Das war dann heruasragend, was meine Jungs absolviert haben. Sie haben immer den Glauben und den Kopf oben behalten."



Marco Rose (Leipzig): "Sandro hat das treffend beschreben. Mir war klar, dass er das hinbekommt. (lacht) Das war ein tolles Fußballspiel, und Hertha hat das sehr gut gemacht. Sandro kann stolz auf seine Truppe sein. Aber ich bin auch stolz auf meine Mannschaft, die dann die Widerstände angenommen hat, die gekämpft hat, die am Ende den Sieg nach Hause gebracht hat. Mit dem Pensum, das wir gerade abspulen, war das ganz ganz wichtig für uns. Ich bin megahappy."