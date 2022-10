Fußball | Bundesliga RB Leipzig jubelt nach Zitter-Spektakel gegen Hertha BSC

10. Spieltag

RB Leipzig hat den Anschluss an die Europacup-Plätze in der Bundesliga wieder hergestellt. Das Team von Trainer

Marco Rose gewann am Samstagabend gegen Hertha BSC dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:2 (3:0), musste aber um den Sieg mächtig zittern.