Nach einer Zauber-Vorarbeit von Christopher Nkunku traf Dominik Szoboszlai in der 90. +6. Minute zum umjubelten Siegtreffer für RB. Kurz zuvor hatte Willi Orban per Kopf (87.) die Bremer Führung des gebürtigen Leipzigers Leonardo Bittencourt (70.) ausgeglichen. RB war in der Partie "eigentlich" in Führung gegangen, das vermeintliche 1:0 von Nkunku pfiff Referee Florian Badstübner nach Intervention des VAR wegen eines Fouls in der Tor-Entstehung ab (65.).

Bildrechte: IMAGO / Nordphoto