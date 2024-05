Die Leipziger, nach langer Zeit mal wieder mit Poulsen im Sturm, begannen engagiert. Mehr als ein paar verheißungsvolle Situationen sprangen dabei aber nicht heraus. Die Gäste wiederum begannen verhalten, attackierten nur selten, das jedoch gefährlicher: Schmid verpasste nur knapp den Ball (22.), Bittencourt köpfte am 5er seinen Mitspieler Weiser an (26.). So kam das 0:1 in der 36. Minute auch nicht überraschend, wenngleich es ein Leipziger erzielte: Seiwald köpfte den Ball vor Woltemade unhaltbar ins Dreiangel des eigenen Kastens. Großchancen für die immer fahriger agierenden Leipziger? Fehlanzeige bis zur Nachspielzeit, in der Simakan und Poulsen jeweils aus Nahdistanz an Werder-Keeper Zetterer scheiterten.