RB Leipzig ist gegen den 1. FC Unon Berlin nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Das Remis nach zwei sehr verschiedenen Halbzeiten geht aber in Ordnung, wenngleich die Leipziger die beste Chance hatten - und vergaben: Lois Openda scheiterte per Foulelfmeter an Union-Keeper Frederik Rönnow (74.)..