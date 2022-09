Von Beginn an hatten die Gäste aus der Messestadt enorme Probleme mit den energischen Frankfurtern, die früh attackierten und schnelle Angriffe fuhren. Hinzu kam, dass Dani Olmo wegen einer Verletzung frühzeitig den Platz verlassen musste, für ihn kam Emil Forsberg (11.). RB produzierte viele Ballverluste, einer davon führte zu einem Freistoß, der wiederum in die Frankfurter Führung mündete: Eine kluge Hereingabe von Mario Götze auf den langen Pfosten köpfte Randal Kolo Muani ins Zentrum, wo Daichi Kamada aus Nahdistanz per Kopf zum 1:0 vollendete (16.).

Nach dem Seitenwechsel dann zunächst ein anderes Bild: Nachdem Dominik Szoboszlai für Kevin Kampl in die Partie gekommen, Tedesco also ins Risiko gegangen war, bäumte sich Leipzig noch einmal auf. Als Zeichen dafür stand eine Direktabnahme von Nkunku nach einer Ecke, die aber übers Tor flog (50.).

Domenico Tedesco (RB Leipzig): "Das ist heute hochverdient verloren gegangen. Wir haben komplett die Basics vermissen lassen, waren im ersten Durchgang gar nicht auf dem Platz. Wir waren null aggressiv. Wir haben die Bälle so schnell verloren. Wir waren grottenschlecht, eine Katastrophe. Wenn man drei Systeme spielt und es ändert sich nichts, liegt es an der Mentalität."



Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt): "Kompliment an die Mannschaft! Es war eine sehr gute Leistung, vor allem defensiv. Wir waren hellwach. Es ist ein absolut verdienter Sieg. Die Jungs waren sehr diszipliniert, alle machen in der Defensive 100 Prozent mit. Es war ein sehr schöner Abend für uns."