Nach einem Ausgleich, der am Ende der ersten Halbzeit verdient gewesen wäre, sah es nach der Pause erst mal nicht aus. RB machte wieder etwas mehr Betrieb und kontrollierte die Partie. Und so fiel das 1:1 dann auch wie aus dem Nichts: Christian Groß versenkte vom linken Strafraumeck aus den abgefälschten Ball per Bogenlampe im langen Eck (57.). Danach ging es hin und her. Dabei gelang Xaver Schlager mit viel Durchsetzungsvermögen das 2:1 (71.) für die Leipziger, die danach vor allem defensiv gefordert waren. Denn Werder machte nun bis in die Nachspielzeit irren Druck. Doch Leipzig behielt in der Abwehrschlacht stets einen klaren Kopf.