Das Team von Trainer Zsolt Löw kam am Samstag (10. Mai) in Bremen nicht über ein torloses Remis hinaus. Mit dem Punkt kann RB noch gut leben. Werder war über die gesamte Spielzeit das bessere Team, vergab aber reihenweise Chancen. Auch, weil Keeper Peter Gulacsi nach seiner Rückkehr im Tor einen Sahnetag erwischte.

Von den Champions-League-Plätzen muss sich RB dennoch vorzeitig verabschieden. Weil der SC Freiburg parallel Holstein Kiel mit einem Sieg in die zweite Liga schickte und damit nicht mehr von Rang vier zu verdrängen ist, findet die nächste Saison in der Königsklasse ohne Leipziger Beteiligung statt. Im Worst Case droht sogar eine Saison ganz ohne Europa. RB ist nach dem Remis nur noch Siebter und wäre damit nicht einmal in der Conference League dabei.