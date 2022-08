In den ersten Minuten bestimmten die Gäste die Partie. Union zog sich tief zurück und begann erst ab der Mittellinie zu pressen. Die spielstarken Leipziger konnten so ein gefälliges Kombinationsspiel aufziehen. Die Eisernen versuchten, diesen Spielfluss mit vielen Fouls zu unterbinden. Ein solches haben die meisten Fans der Sachsen wohl auch in der 13. Minute gesehen: Timo Werner entwischte seinem Gegenspieler und dribbelte in den Strafraum. Dabei kam er im Zweikampf mit Union-Kapitän Christopher Trimmel zu Fall. Schiedsrichter Aytekin entschied sich sofort dafür, weiterspielen zu lassen. Ursächlich für Werners Sturz war der eine Berührung an der Schulter. Als Werner bereits auf dem Weg in Richtung Boden war, trat Trimmel im in die Hacken.