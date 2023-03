Fußball | Bundesliga RB Leipzig erleidet Rückschlag im Kampf um die Champions League

Hauptinhalt

25. Spieltag

Vier Tage nach dem Debakel in der Champions League bei Manchester City hat RB Leipzig in der Bundesliga einen Dämpfer im Kampf um den erneuten Einzug in die Königsklasse kassiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor bei Abstiegskandidat VfL Bochum mit 0:1 (0:0). Erhan Masovic entschied das Spiel kurz nach dem Seitenwechsel per Abstauber, am Ende sicherte Bochums Schlussmann Manuel Riemann seinem Team den Sieg durch zahlreiche Paraden.