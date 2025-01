Die erste gute Chance des Spiels hatte Bochums Moritz Broschinski (3.), dessen Seitfallzieher Lukas Klostermann aber noch blocken konnte. Kurz darauf (7.) erzielte Baumgartner das vermeintliche 1:0, weil er beim Zuspiel aber im Abseits stand, hob der Linienrichter die Fahne. Eher aus Versehen brachte Willi Orban RBL dann tatsächlich in Führung. Der Kapitän setzte in der 10. Minute an der linken Strafraumkante zu einer Flanke an, die sich hinter Bochum-Keeper Patrick Drewes ins lange Eck senkte.