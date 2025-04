Anschließend ließ RB den VfL jedoch zurückkommen. Kilian Fischer und Andreas Skov Olsen (58./75.) sorgten urplötzlich für Hochspannung in der VW-Arena. Doch mit etwas Glück und vor allem dank des überragend aufgelegten Peter Gulacsi im Kasten brachte das Team von Trainer Zsolt Löw die drei Punkte ins Ziel.



Leipzig klettert mit nun 48 Punkten zumindest über Nacht am FSV Mainz 05 vorbei auf Champions-League-Rang vier. Mainz (46 Punkte) gastiert am Samstag in Hoffenheim.