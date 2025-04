Leipzig kletterte mit nun 48 Punkten zumindest über Nacht am FSV Mainz 05 vorbei auf Champions-League-Rang vier. Mainz (46 Punkte) gastiert am Samstagnachmittag in Hoffenheim. Die nun folgende RB-Aufgabe wartet am kommenden Wochenende, wenn Abstiegskandidat Holstein Kiel in der Messestadt gastiert. Auf Xavi muss Trainer Zsolt Löw dabei verzichten – der Niederländer handelte sich wegen Meckerns in der ersten Halbzeit die fünfte Gelbe Karte ein.