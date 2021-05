Nagelsmann stellt auf acht Positionen um

Drei Tage nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen Dortmund schickte RB-Coach Nagelsmann eine auch acht Positionen veränderte Mannschaft in das Duell mit Wolfsburg. Mit dabei auch die Offensivkräfte Yussuf Poulsen, Emil Forsberg und Christopher Nkunku. In der Abwehr stellte Leipzigs Coach Ibrahima Konaté für Dayot Upamecano ins Abwehrzentrum. Doch trotz der offensiv gewählten Startaufstellung hatten die Leipziger zunächst einige Probleme. Wolfsburg presste hoch, RB kam nicht in die Räume und konnte keinen Druck entwickeln.

Philipp-Sonntagsschuss

Nach nur elf Minuten und einem Sonntagsschuss lagen die Leipziger zudem hinten: Philipp traf aus 16 Metern mit einem Dreh-Volleyschuss ins Dreiangel (11.). Noch vor der Pause hätte VfL-Angreifer Wout Weghorst erhöhen können, er traf aber nur den Pfosten (25.) und verpasste das Tor knapp (37.). Da 0:2 machte dann erneut Philipp, der am Fünf-Meter-Raum nicht eng genug von Konaté gedeckt wurde und sich mit einem Tor bedankte (45. + 1.).

RB: Halbzeitwechsel bringen neuen Schwung

Von RB war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen, doch auch RB hatte Chancen: Bei den besten Möglichkeiten scheiterten Nkunku (27.) und Willi Orban (29.) knapp. Nach der Pause brachte Nagelsmann Abwehrspieler Angelino und Mittelfeldakteur Amadou Haidara - und mit ihnen neuen Wind. mit seinem Tor zum 1:2 brachte Kluivert die Leipziger ins Spiel zurück, er traf technisch sehenswert zum Anschlusstreffer (51.). Leipzig nach der Pause mit verändertem Gesicht und verändertem Auftreten. Immer wieder lag der Ausgleich in der Luft. Das 2:2 machte schließlich Marcel Sabitzer, der nach einem Foul an Haidara den fälligen Elfer sicher verwandelte (78.).

Wolfsburg feiert: "We are back"

Mit dem 2:2 stoppte RB die kleine aber schmerzhafte Niederlagen-Serie von zwei Pleiten in Folge. Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen setzt sich aber die Ergebniskrise der Leipziger fort. Den Punkt in Leipzig bejubelten dagegen die Wolfsburger. Mit "We are back"-T-Shirts feierte der VfL nach dem Abpfiff die Teilnahme an der Champions League.

Das sagten die Trainer: