RB begann druckvoll und verbuchte in den Anfangsminuten deutlich mehr Ballbesitz. Zwingende Torchancen resultierten aus dem hohen Pressing jedoch nicht, auch weil Dortmund die Räume im letzten Drittel clever zustellte. Offensiv kam von den Gästen in den ersten 20 Minuten hingegen so wie nichts – RB kontrollierte das Spiel, konnte aus den klaren Feldvorteilen aber kein Kapital schlagen. Erst in der 25. Minute musste BVB-Keeper Roman Bürki ein erstes Mal eingreifen, hatte mit Poulsens Kopfball aber wenig Mühe.

Die erste gute Aktion nach Wiederanpfiff gehörte den Gästen. Nach einem Steckpass von Jadon Sancho prüfte Reus Gulasci mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel (49.). Der BVB blieb in der Folge dran und belohnte sich in der 55. Minute mit dem Führungstreffer. Haaland nahm nach einem Einwurf auf dem rechten Flügel Tempo auf und legte die Kugel quer in den Sechzehner. Dort verlängerte Reus sehenswert per Hacke auf Sancho, der freistehend keine Probleme hatte einzuschieben (55.). Die Führung gab den Gästen Auftrieb. Haaland hämmerte den Ball nur kurz darauf an den Querbalken – Gulasci war noch mit den Fingerspitzen dran (67.).