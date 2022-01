Bo Svensson (Mainz): "Es gab zwei unterschiedliche Phasen im Spiel. In der ersten haben wir den Gegner gut unter Druck gesetzt und umgesetzt, was wir vorhatten. Dann kam die spielentscheidende Szene mit 'Hackis' Fehler, der Roten Karte plus Elfmeter. Mit Rückstand und in Unterzahl hier 70 Minuten zu sielen, ist natürlich schwer. Danach war es ein anderes Spiel. Darüber gibt es von mir nicht so viel zu sagen."