Die erste Halbzeit hatte fast alles, was ein tolles Fußballspiel braucht: Zwei Mannschaften mit Struktur in den Aktionen und klaren Angriffen, solide Zweikämpfe, sehenswerten Torchancen. Nur ein Tor fehlte. Dem am nächsten waren die Leipziger, von denen Mohamed Simakan (27.) und Konrad Laimer (41.) Latte bzw. Pfosten trafen. In beiden Fällen war allerdings auch noch der gut aufgelegte Eintracht-Keeper Kevin Trapp am Ball. Frankfurt hatte weniger Ballbesitz, war aber keineswegs chancenlos. Bei den dicken Eintracht-Möglichkeiten (14./37.) brachte Jesper Lindström den letzten Pass zu Rafael Borré nicht an.