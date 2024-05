Vanessa Fudalla erzielte nach elf Minuten mit ihrem zehnten Saisontor die Führung für die Leipzigerinnen. Vor 1311 Zuschauern sorgte Sandra Starke in der 64. Minute für die Vorentscheidung. Victoria Krug stellte mit ihrem ersten Saisontreffer den Endstand her.

RB begann nach dem feststehenden Klassenverbleib mit viel Selbstbewusstsein. Barbara Brecht hatte bereits nach zwei Minuten die erste Möglichkeit. Sandra Starke (9.) scheiterte nach einer tollen Kombination an der stark reagierenden TSG-Torhüterin Martina Tufekovic, ehe es Fudalla besser machte. Nach einem Starke-Eckball stieg die nur 1,53 Meter große Angreiferin am höchsten und markierte per Kopf die Führung. Hoffenheim investierte danach mehr, markierte in der 24. Minute ein Abseitstor und hatte durch Paulina Krumbiegel (34.) noch eine gute Kopfballmöglichkeit. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit konnte sich dann RB wieder besser in Szene setzen.