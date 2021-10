Für neutrale Zuschauer war die erste Halbzeit ein Fest. Denn Bochum spielte mutig mit, zeitweise ging es rasant hin und her. Die meisten und besseren Chancen hatte natürlich RB: Forsberg traf aber nur die Latte (11.), und Poulsen blieb im Abschluss glücklos (16./28.). Eine "Tausendprozentige" vergab Nkunku, der aus 14 m an Keeper Riemann scheiterte, statt zum mitgelaufenen Poulsen zu passen (30.). Fehlendes Glück, falsche Entscheidungen – Leipzigs Verunsicherung und Selbstzweifel stiegen merklich. Fast wäre es ganz dick gekommen: Bochums Losilla schlenzte nach einem katastrophalen Fehlpass von Gvardiol am langen Toreck vorbei (37.).