"Seit zehn Wochen reden wir davon, dass Standards die Spiele entscheiden können. Komischerweise werden die immer mit Standards gegen uns entschieden. Da müssen wir uns schnell was einfallen lassen", polterte Manuel Riemann nach dem 0:3 seines VfL Bochum am Samstag (2.10.2021) gegen RB Leipzig los. Der 33-jährige Routinier steht seit 2015 beim VfL zwischen den Pfosten, erlebt nach 236 Zweitliga-Spielen seine erste Saison in der Bundesliga und kassierte in seinem siebten Erstliga-Spiel die Gegentreffer 14 bis 16 in Leipzig.