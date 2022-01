Auch die zweite Halbzeit war erst mal nichts für Feinschmecker. Es gab eher Fouls als grandiose Spielzüge. Das sollte sich aber mit einem Leipziger Dreifachwechsel in der 55. Minute ändern: Dani Olmo, Lukas Klostermann und Tyler Adams kamen ins Spiel – und plötzlich war mehr Zug im Spiel von RB. Das wurde belohnt: In der 76. Minute schnickte sich Olmo bis zur Grundlinie durch, chippte zu André Silva, der zwar nur den rechten Pfosten traf, aber Willi Orban wusch per Kopf zum 1:0 nach. Zehn Minuten später war dann Orbans Abwehrkollege Josko Gvardiol erfolgreich: An seinem 20. Geburtstag vollendete der Kroate einen souverän ausgespielten Leipziger Konter und machte damit den Deckel auf die Partie.